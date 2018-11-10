На Канарах три человека оказались за бортом из-за столкновения двух судов

8 ноября у берегов острова Гран-Канария произошло столкновение двух судов. Паром компании Naviera Armas, следовавший по маршруту из Лас-Пальмас-де-Гран-Канария в Санта-Крус-де-Тенерифе врезался во вспомогательное судно Trames Uno, в результате чего три человека оказались за бортом.

Инцидент произошёл в девяти километрах к северу от Гран-Канарии.

В воде оказались три члена экипажа Trames Uno. Когда спасатели вытащили их из моря, мужчины заверили, что на судне никого кроме них не было. Они не получили серьёзных повреждений, но, тем не менее, были доставлены в больницу: один из пострадавших – с лёгкими травмами, второй – с переохлаждением, а третий остался невредим.

На борту парома Alborán находилось 129 пассажиров и 21 член экипажа, никто из них не пострадал.

Обстоятельства происшествия выясняются. Как сообщило агентство Efe, на пароме сперва подумали, что произошло столкновение с грузовым контейнером. Капитан, в свою очередь, заявил, что успел заметить приближающийся объект, но уже было слишком поздно для манёвров.

На место происшествия прибыло два вертолёта и три судна спасательных служб и полиции.

Паром после инцидента вернулся в порт Лас-Пальмас со всеми пассажирами.