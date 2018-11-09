В Испании предотвратили покушение на премьер-министра

Арест был произведён несколько недель назад. Мосос-д'Эскуадра сообщают, что задержанный – 63-летний охранник Мануэль Мурильо Санчес. Отмечается, что, будучи довольно опытным стрелком, он имел лицензию на ношение некоторых видов оружия. При обыске в его доме было обнаружено более двух десятков единиц оружия, включая снайперские винтовки и автомат.

Суд постановил заключить Мурильо Санчеса под стражу, в связи с «серьёзностью» его намерений совершить покушение на главу правительства. В настоящее время он содержится в тюрьме Brians 2 в Сан-Эстеве-Сесровирес (Барселона).

Мужчина ранее к ответственности не привлекался. Он жил один, и в личной переписке, оказавшейся в руках полиции, он заявлял, что мог бы совершить нападение, поскольку ему было «нечего терять».

Мурильо Санчес обвиняется в подготовке покушения на должностное лицо с использованием оружия, угрозах, незаконном хранении оружия, а также в разжигании ненависти.

О намерениях мужчины стало известно, благодаря участнице одного из чатов в мессенджере Whatsapp, в котором также был зарегистрирован задержанный. В группе он просил содействия в том, чтобы получить сведения о запланированных мероприятиях и передвижениях премьер-министра. В социальных сетях злоумышленник открыто писал о своём желании убить Санчеса, называя это местью за эксгумацию Франко.