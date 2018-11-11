Ликвидирована банда наркоторговцев, отправлявших в Испанию кокаин под видом кофе

Правоохранительные органы Коста-Рики задержали группу людей, которые подозреваются в том, что они отправляли в Испанию кокаин в упаковках для кофе.

Как сообщили в прокуратуре центральноамериканской страны, были произведены обыски в трёх пригородах столицы Коста-Рики Сан-Хосе. В ходе обысков была найдена марихуана и кокаин, а также оборудование для взвешивания наркотиков и материалы для упаковки.

Лидером группировки считают человека по фамилии Касканте Баркеро. Двое его подельников занимались поиском и вербовкой людей, которые могли бы доставить наркотики в Испанию в своих чемоданах.

По информации издания La Teja, первый случай был зафиксирован в октябре 2017 года, когда один из перевозчиков, следовавший с наркотиками в Мадрид, был задержан полицией в Международном аэропорту имени Хуана Санта Мария. В его багаже были обнаружены пакеты, в которых под видом кофе было спрятано 7 кг кокаина.