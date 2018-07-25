На Канарах ликвидирована крупная банда наркоторговцев

Испанская полиция, Гражданская гвардия и Налоговая служба в сотрудничестве с британскими правоохранительными органами провели операцию, в результате которой была ликвидирована одна из крупнейших преступных организаций, занимавшихся поставками наркотиков на Канарские острова.

В результате операции было задержано 56 человек разных национальностей и изъято почти 600 кг кокаина и 2800 кг гашиша. Кроме того, полиция конфисковала более 1 млн евро наличными, 32 дорогих автомобиля, 5 судов, а также заблокировала банковские счета, на которых в сумме хранилось почти 4 млн евро.

Расследование по этому делу ведётся с мая 2016 года, когда были выявлены крупные поставки психотропных веществ на остров Тенерифе. В ходе следствия было установлено, что в разных точках архипелага действовали подразделения организованной группировки, которая занималась ввозом крупных партий кокаина из Южной Америки.

Преступники использовали распространённую схему. Товар на корабле переправляли через Атлантику в контейнерах, принадлежащих легальным компаниям, не связанным с организацией. Далее наркоторговцы привлекали к своей деятельности рыбаков, на суда которых перегружали наркотики, чтобы беспрепятственно доставить их на острова.

Полиция также установила, что группировка работала на территории Испании на протяжении нескольких лет. За это время она успела обогатиться за счёт незаконной деятельности и отмыть деньги, используя, в первую очередь, компании, занимающиеся поставками рыбы и сделками с дорогими автомобилями.