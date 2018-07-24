150 человек были эвакуированы из бухты на Майорке из-за пожара

В субботу, 21 июля, в бухте Кала-д'Эстелленкс, на севере острова Майорка возник пожар, который тушили всю ночь и половину следующего дня.

В связи с происшествием пришлось эвакуировать 150 человек, которые ужинали на пляже.

Тушением пожара занимались агенты Балеарского природного института и пожарной службы Майорки. Всю ночь в бухте также провели сотрудники парков из муниципалитетов Инка, Кальвиа и Сольер.

В воскресенье пожарные с новыми силами взялись за ликвидацию пожара, задействовав вертолёты и самолёты. После полудня было объявлено, что обстановка стабилизировалась, но действия по устранению пожара продолжились.

Возгорание произошло в нижней части бухты, и пламя распространилось вверх по склонам. Пожару был присвоен 1 уровень опасности из-за близости к жилым домам. Выгоревшая площадь составляет около 3 га.

Пока неизвестно, было ли возгорание связано с человеческим фактором.