В Барселоне произошло масштабное столкновение между ультрас и антифа

Городская гвардия Барселоны задержала 6 человек в ночь на 25 июля за участие в крупной потасовке. Столкновение произошло в районе Ноу-Баррис между двумя группировками: ультраправыми и антифашистами.

Муниципальная полиция сообщает, что драка завязалась после окончания манифестации Антифашистского движения каталонских земель. Акция, проходившая под лозунгами борьбы с «безнаказанностью фашизма», началась около 20:30 на площади Ибицы, а завершилась в 21:20 на пересечении Пасео-Уррутиа и улицы Боргониа. Официального разрешения на проведение манифестации у организаторов не было. По словам антифашистов, около полутора десятков членов организации «Национальная демократия» появились в центре Casal Popular 3 Voltes Rebel, с намерением напасать на манифестантов. Начались разборки, в ход пошли кулаки, стулья и бутылки.

Пятеро задержанных принадлежат к одной группировке, ещё один – к другой. Всем им предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка.

Мэр Барселоны Ада Колау прокомментировала инцидент на своей странице в Twitter, призвав полицию и МВД со всей строгостью подойти к этим «проявлениям ненависти». По её словам, каталонская столица «всегда будет антифашистской».