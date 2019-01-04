На Канарах ищут беглого убийцу

Испанская полиция разыскивает Франсиско Мехиаса Гонсалеса, отбывавшего наказание в тюрьме Las Palmas II на Канарских островах за убийство своей жены. Мужчина получил разрешение на пенитанциарный отпуск, но по его окончании не вернулся в исправительное учреждение.

Мехиас Гонсалес был приговорён к тюремному заключению в 2004 году, после того как лишил жизни супругу в собственном доме в муниципалитете Тельде (Гран-Канария). К тому же, в отношении мужчины действует два ордера, запрещающие ему приближаться к двум другим бывшим партнёршам, которым он также угрожал расправой.

Разрешённый срок пребывания заключённого на свободе истёк 27 декабря. При этом судья изначально отклонила его прошение об отпуске, обосновав это тем, что Мехиас Гонсалес не признал свою вину и отказался от прохождения курсов по реинтеграции в общество, а также подчеркнув, что он является опасным преступником. Тем не менее, как сообщает Canarias 7, заключённый обжаловал это решение и получил в конечном итоге отпуск.

Ордер на арест Мехиаса Гонсалеса действует не только на территории Канарских островов, но и по всей Испании и Европейскому союзу. Также были приняты меры по обеспечению безопасности двух бывших партнёрш мужчины.