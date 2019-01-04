Нелегалы пытались пересечь границу Испании, спрятавшись внутри матрасов

Пограничная служба задержала на границе Испании и Марокко двоих африканских мужчин, которые пытались пересечь незаконным образом сухопутную границу в Мелилье, спрятавшись внутри матрасов.

В сеть попали кадры того, как сотрудники Гражданской гвардии вскрывают матрасы, прикреплённые к крыше одного из автомобилей. Запись была сделана в воскресенье, 30 декабря.

Как сообщают испанские СМИ, пока агенты были заняты грузом, водитель автомобиля сбежал обратно на территорию Марокко. Задержать его не удалось.