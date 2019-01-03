Полиция Ибицы арестовала водителя, находившегося под воздействием сразу всех наркотиков

Рано утром 1 января полиция Ибицы остановила 31-летнего водителя, поведение которого на дороге представляло угрозу для безопасности. Когда агенты провели все возможные тесты на содержание наркотиков в крови, результаты оказались положительными по всем позициям, которые только могло выявить имеющееся оборудование.