Полиция Ибицы арестовала водителя, находившегося под воздействием сразу всех наркотиков

Рано утром 1 января полиция Ибицы остановила 31-летнего водителя, поведение которого на дороге представляло угрозу для безопасности. Когда агенты провели все возможные тесты на содержание наркотиков в крови, результаты оказались положительными по всем позициям, которые только могло выявить имеющееся оборудование.
По словам местных властей, среди прочего в крови водителя была обнаружена марихуана, амфетамины, метамфетамины, кокаин и опиоиды.
Полиция обыскала автомобиль задержанного и обнаружила внутри таблетки, кокаин и некое неустановленное вещество коричневого цвета.
По статистике около 40% аварий с летальным исходом в Испании происходят по вине водителей, находящихся под воздействием наркотических веществ, алкоголя или медицинских препаратов, употребляемых без рецепта.Темы: Происшествия