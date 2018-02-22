Мошенники рассылают письма от имени банка BBVA

Национальный институт кибербезопасности (INCIBE) предупреждает о мошенниках, которые рассылают электронные письма от имени банка BBVA с ложным уведомлением о блокировке счёта.

Письмо содержит следующее сообщение: «Блокировка: Ошибка при входе в банк». В нём также имеется ссылка, которая ведёт на страницу, дублирующую официальный сайт банка. Пользователь также получает уведомление о новом сообщении в личном кабинете интернет-банкинга.

Если получатель письма переходит по ссылке, он видит страницу, которая выглядит так же, как страница банка. С её помощью злоумышленники получают от клиента банка его личные данные.

INCIBE рекомендует тем, кто получил такое письмо, перешёл по ссылке и указал на поддельной странице свои данные, как можно скорее обратиться в BBVA и проинформировать банк о случившемся.