В Мурсии произошло землетрясение силой 2,9 балла

В 22:36 20 февраля в Мурсии были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 2,9 балла. Как сообщают в Национальном географическом институте, очаг землетрясения находился на глубине 12 км к югу от муниципалитета Фортуна и северо-западу муниципалитета Молина.

В институт поступили сообщения о землятресении от жителей Абанильи, Ла-Алькайны, Альторреаль и Лос-Оливос, где интенсивность толчков составляла 3 балла. В Фортуне она достигала 4 баллов.

На протяжении последней недели в провинции также наблюдалась сейсмическая активность. В нескольких муниципалитетах были зафиксированы неоднократные толчки силой до 2 баллов.