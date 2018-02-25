На экзамене по испанскому для получения гражданства задержаны 14 человек

Национальная полиция задержала в Валенсии 14 человек пакистанского и румынского происхождения в возрасте от 24 до 49 лет, которые попытались выдать себя за других людей, чтобы сдать экзамен на знание испанского языка для получения гражданства.

В ходе операции полицейские изъяли 2200 евро, 18 поддельных документов, несколько элементов одежды, в которой были спрятаны электронные устройства для передачи данных за пределы аудитории, где проводился экзамен.

В середине января полиция вышла на организацию, которая помогала иностранцам, плохо знающим испанский язык, сдать соответствующий экзамен на получение гражданства. Её члены, преимущественно пакистанцы, за 1000 евро подыскивали для экзаменуемых замену с хорошим уровнем владения языком, а также занимались подделкой документов.