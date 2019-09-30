Минобороны Испании расследует инцидент с военнослужащими в баре

Министерство обороны Испании проведет расследование в связи с появлением в социальных сетях фотографии, на которой военнослужащие в форме пьют пиво на террасе бара, а их оружие лежит рядом на земле.
Снимок сделан в муниципалитете Вилафранка-дель-Пенедес (Барселона). Он быстро стал популярным в Интернете, вызвав бурную дискуссию. Министерству обороны пришлось реагировать.
Главная цель расследования - установить, кто из 70 военнослужащих, возвращавшихся в тот день с учений, употреблял алкоголь.Темы: Происшествия