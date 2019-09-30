Взрыв на подстанции оставил Тенерифе без электричества

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на , сообщает Eldiario.es, взрыв произошел на высоковольтной линии электропередачи, что привело к отключению центральной станции и дальнейшему отключению всего энергоснабжения острова. Официально версию о взрыве не подтверждают.

Представители компании Red Eléctrica заявили, что речь идет о "техническом сбое" на подстанции в Гранадилье и что специалисты пока ведут проверку. По их версии, чтобы предотвратить короткое замыкание была отключена подача электричества, к 16:20 (18:20 мск) было восстановлено 20% энергоснабжения.

По словам источников издания, подстанция была построена еще до 1990 года, что "могло бы объяснить случившееся". Ремонт подстанции был запланирован на 2020 год.

Энергетическая компания Endesa отрицает, что причиной могла стать работа ее установок. Об этом, по словам представителя, свидетельствуют результаты "тщательной проверки". В частности, там отрицают, что причиной могли стать перебои в работе ТЭЦ в Калетилласе. Версию о взрыве там также опровергают.

Авария оставила без электричества около миллиона человек. На настоящий момент оно восстановлено у 70 тысяч клиентов энергокомпании Endesa из 460 тысяч, сообщает газета El Mundo. Это издание также сообщает, что причиной стал взрыв на подстанции.

Ранее мэрия города Санта-Крус-де-Тенерифе сообщила, что остров Тенерифе полностью остался без света. Из-за отключения электричества погасли все светофоры, мэрия привлекла к регулированию дорожного движения дополнительные силы правопорядка. В течение нескольких часов не ходил трамвай, его работа сейчас восстанавливается.

Аэропорты Тенерифе Северный и Тенерифе Южный работают в нормальном режиме, там задействованы собственные энергомощности. Собственные энергогенераторы подключены в больницах. Большинство ЧП связаны с остановкой лифтов, где оказались заблокированы люди, а также неработающими автоматическими воротами гаражей.