Наводнения - самое губительное стихийное бедствие в Испании

Наводнения занимают в Испании первое место по числу человеческих жертв, вызванных стихийными бедствиями. По данным Министерства экологических преобразований, 700 тысяч испанцев живут в районах с высоким риском затопления.
Ярким примером стала сентябрьская серия наводнений, которая привела к человеческим жертвам и разрушениям. Особенно пострадали Мурсия, Альбасете, Аликанте, Альмерия, Мадрид. Впрочем, по словам экспертов, во всех автономных сообществах существуют места, которые с большой долей вероятности будут затоплены в ближайшие 10 лет.
Эколог и гидравлик Сантьяго Мартин Барахас предупреждает, что частота и интенсивность наводнений будет расти. «И учтите, что в руслах испанских рек расположено 50 тысяч построек, большинство из которых - жилые», - добавляет эксперт.Темы: Происшествия