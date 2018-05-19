В Каталонии задержали разыскиваемого в Германии джихадиста

Испанская полиция задержала в Таррасе (Барселона) 27-летнего гражданина Марокко, который разыскивается в Германии по подозрению в связях с террористическими организациями.

Задержанный проживал в Испании до 2015 года, после чего уехал в Германию, где стал приверженцем радикальных идей. В Германии он использовал поддельные документы, чтобы скрыться от испанских властей, перед которыми он должен был предстать за несколько правонарушений.

В отношении мужчины действует европейский ордер на арест и выдачу Федеральному полицейскому агентству Германии из-за угрозы совершения терактов.

В доме, где он проживал в немецком Манхайме были обнаружены пропагандистские материалы, а также материалы, пригодные для изготовления взрывчатых устройств в домашних условиях.