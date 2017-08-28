Лесные пожары охватили западную часть Кастилии-и-Леона

Согласно отчёту, представленному региональным правительством, девять пожаров в различных точках автономной области считаются активными, восемь были локализованы, и ещё восемь – ликвидированы. Как сообщили представители регионального правительства и ряда муниципалитетов на пресс-конференции в воскресенье, основные очаги пожаров сконцентрированы в Фермоселье (Самора), Ойокасеро (Авила) и Энсинедо (Леон). Последний был локализован, благодаря снижению температуры и выпадению осадков.

В провинции Самора 325 человек, 14 единиц авиационной техники и 110 военнослужащих из специального подразделения по чрезвычайным ситуациям продолжают работу по тушению пожара. Он начался в субботу ночью в природном парке Аррибес-дель-Дуэро неподалёку от посёлка Фермоселье и распространился на некоторые районы провинции Саламанка, а также на территорию Португалии. Ситуация в Фермоселье усугубляется отсутствием осадков. Трасса ZA-316, соединяющая этот посёлок с Саламанкой, а также дорога, ведущая в Пинилью, по-прежнему закрыты. Движение на португальском направлении в воскресенье было возобновлено. По предварительной версии, поджог был совершён умышленно с целью нанесения ущерба, а пламя распространилось под действием сильного порывистого ветра.

Жители Ойокасеро и Навалоса в провинции Авила были в субботу эвакуированы из-за близости пожара. На следующий день пламя было почти полностью ликвидировано, что позволило местным жителям вернуться в свои дома. Трасса AV-905 в воскресенье также вновь была открыта для движения. От огня в этом регионе пострадало более пятисот гектаров кустарников и лесонасаждений.

В муниципалитете Энсинеда (Леон), где пожар практически полностью потушили, ведутся работы по предотвращению повторного возгорания.