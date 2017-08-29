Лесной пожар в Пиренеях начался из-за птицы на линии электропередач

В горах неподалёку от Лериды стервятник задел электрические провода и получил удар током, что стало причиной небольшого лесного пожара, пишет газета La Vanguardia. Горящая птица упала на землю, спровоцировав возгорание. В результате инцидента в муниципалитете Сентерада (Лерида) пострадало около 300 квадратных метров леса.

Как сообщили в Агентстве по охране окружающей среды, в этой местности было найдено несколько мёртвых птиц, которые предположительно погибли от удара током на линии электропередач. В этой связи в энергетическую компанию было направлено требование установить защитные устройства для предотвращения подобных случаев.