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          Новости Испании » Новости » Происшествия » В замке Дении женщина упала с 50-метровой высоты с шестимесячным ребенком в руках

          В замке Дении женщина упала с 50-метровой высоты с шестимесячным ребенком в руках

          15:30 28.08.2017

          В замке Дении (Аликанте) 34-летняя женщина упала с высоты 50 метров, держа в руках шестимесячного малыша. Причины происшествия в настоящее время выясняются. Как сообщают информационные агентства Испании, и мать, и ребенок выжили и были доставлены госпитализированы.

          Инцидент произошел в минувшую субботу около 11:40. Женщина, гражданка Румынии, находилась в окрестностях замка вместе с мужем и ребенком. При падении пострадавшие приземлились на металлическую сетку, которая используется для защиты от камнепада. Для того, чтобы попасть на место происшествия, спасателям пришлось выломать одну из дверей замка и использовать резак для металла. Врачи стабилизировали состояние женщины, получившей несколько ран и травму головы, и констатировали ряд повреждений у ребенка. Оба находились в сознании. Мать доставили в госпиталь Дении, а малыша – в клинику La Fe в Валенсии.

          На место прибыли спасатели, кареты скорой помощи, сотрудники службы гражданской защиты и офицеры местной и национальной полиции, которые начали расследование с целью выяснения причин происшествия.

          Темы: Происшествия

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