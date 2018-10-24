Каталонская полиция предупреждает об очередных мошенниках в WhatsApp

Мосос-д'Эскуадра сообщают о новом виде мошенничества через мессенджер WhatsApp. Цель злоумышленников заключается в том, чтобы похитить аккаунт пользователя вместе с личными данными.

Как поясняют в полиции, мошенники действуют по следующей схеме: они отправляют жертве сообщение от имени одного из сохранённых контактов без его ведома. В нём они ссылаются на некие проблемы и просят выслать код из SMS, якобы для получения нового номера телефона. В подтверждение Мосос-д'Эскуадра опубликовали на своей странице в Twitter снимки одной из таких переписок.

Полиция Каталонии рассказала, что в регионе зафиксировано несколько подобных случаев, а после появления публикации в социальной сети, начали откликаться и другие пользователи, которые стали жертвами мошенников.