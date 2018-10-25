В Индии спасли пропавшего испанского парапланериста

Испанец Хосе Луис Берналь провёл пять дней в предгорье Гималаев на севере Индии, после того как сбился с пути во время полёта на параплане.

Испанец пропал в прошлую пятницу, когда совершал полёт в популярном среди парапланеристов районе Бир-Биллинг. На его поиски направили несколько спасательных бригад. В итоге, как сообщают индийские СМИ, парапланериста обнаружили во вторник на холмах Бандла в штате Химачал-Прадеш.

Индийские власти заверяют, что испанец в порядке, и не получил серьёзных травм.

В этот же день был найден мёртвым другой парапланерист – 53-летний сингапурец, также летавший над Бир-Биллинг.