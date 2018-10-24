Перестрелка в севильской Эсихе: один человек погиб, несколько ранены

В муниципалитете Эсиха (Севилья) произошла перестрелка. Один человек погиб от огнестрельных ранений, ещё несколько человек получили лёгкие травмы.

Как сообщили в полиции, около 16:30 22 октября в службу 112 поступило сразу несколько сообщений о выстрелах в окрестностях комплекса Cuesta Blanca. На место выехали сотрудники национальной и местной полиции, а также бригаты медицинской помощи.

Один человек был тяжело ранен. Его доставили его в больницу комарки, где он впоследствии скончался.

Несколько часов спустя полиция сообщила о задержании двух мужчин, которые предположительно причастны к перестрелке.

Учитывая тот факт, что в деле фигурирует убийство из огнестрельного оружия, суд ограничил доступ к материалам предварительного следствия.