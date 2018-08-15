Каталонец разбился, делая фото на краю пропасти

66-летний житель Серверы (Льейда) погиб в Вилальонга-де-Тер (Жирона), упав с высоты около 30 м. Он сорвался в пропасть, когда делал фото на смотровой площадке.

Мужчина в компании своей жены и друзей двигался по маршруту, проходящему по верхней части бассейна реки Тер. На смотровой площадке, которая не оборудована ограждениями, путешественники остановились, чтобы сфотографироваться.

Точные причины падения мужчины не известны. Его спутники немедленно вызвали службу спасения. В это же время мимо проезжали велосипедисты, которые смогли спуститься вниз и попытались вернуть мужчину к жизни с помощью прямого массажа сердца. На место прибыла машина скорой помощи, но из-за тяжёлых травм черепа медики не смогли спасти ему жизнь. Тело мужчины подняла из оврага бригада спасателей.