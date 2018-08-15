В Мурсии и Аликанте ощущалось землетрясение силой 4,2 балла

Сотни человек в Мурсии и Аликанте почувствовали в понедельник днём, 13 августа, подземные толчки.

Как сообщили в Национальном географическом институте Испании, магнитуда землетрясения составила 4,2 балла по шкале Рихтера. Оно было зарегистрировано в 16:40 по испанскому времени, а его очаг находился в муниципалитете Альбатера (Аликанте) на глубине 11 км.

О толчках сообщали жители разных муниципалитетов в Мурсии и на юге Аликанте, включая Эльче, Аспе и Новельду. Информации о каких-либо повреждениях в результате землетрясения пока не поступало.