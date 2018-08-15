Клиентка устроила пожар в клинике на Тенерифе из-за долгого ожидания в очереди

Испанская полиция задержала женщину по подозрению в поджоге в больнице La Candelaria на Тенерифе.

Источники в полиции сообщили, что задержанная – 51-летняя испанка. По информации местных СМИ, женщина устроила пожар, использовав для этого баллона с кислородом, из-за того, что ей слишком долго пришлось ждать своей очереди.

Возгорание произошло около 21:00 в приёмном отделении клиники. В связи с этим посетителей больницы и пациентов во всём отделении пришлось эвакуировать. Отмечается, что во время пожара никто не пострадал.

Администрация клиники заявила, что в момент происшествия в приёмном отделении находилось 160 человек, 10 из них – несовершеннолетние. Часть пациентов перевели в другие отделения, некоторых доставили в другие медицинские центры, в том числе Университетскую больницу Канарских островов.