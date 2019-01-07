Из Испании депортировали имама за пропаганду радикальных идей

Полиция Испании депортировала в Марокко имама, который заведовал мечетью в посёлке Сан-Агустин (Альмерия), за «деятельность, направленную против национальной безопасности».

Как сообщает 20 minutos со ссылкой на источники в контртеррористических подразделениях, депортация 42-летнего марокканца состоялась в четверг, 3 января.

Отмечается, что мужчина был приверженцем радикальных идей и отличался строгим подходом к толкованию и применению Корана. Он обрёл авторитет в экстремистских кругах, в то время как мусульмане умеренных взглядов, принадлежащие к той же общине, не разделяли его позицию.

Имам также привлекал в мечеть Assediq мусульман из других общин и использовал своё положение для распространения салафистских идей и враждебного отношения к Западу, в особенности к испанцам. К тому же, он организовывал в своём доме ночные собрания, чтобы пропагандировать свои идеи наиболее экстремистски настроенным последователям. Всё это дало право полиции вмешаться и выдворить его из страны, дабы предотвратить дальнейшее распространение радикальных идей в мусульманских общинах Испании.