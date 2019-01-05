Число погибших на испанских автотрассах сократилось

В 2018 году на испанских автотрассах в результате аварий погибло 1180 человек, что на 18 меньше по сравнению с предыдущим годом. Число погибших на междугородних трассах сократилось впервые за два года.

Такие данные привёл министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка, который также отметил, что, несмотря на положительные результаты, цифры по-прежнему вызывают беспокойство и требуют принятия соответствующих мер. К тому же, подсчёты касаются лишь трасс за пределами городов.

Кроме того, министр сообщил, что смертность на второстепенных дорогах упала на 74%. На этих дорогах летальные исходы, в основном, связаны со съездом с трассы и лобовыми столкновениями. В этом контексте Гранде-Марласка напомнил, что через месяц вступит в силу новое скоростное ограничение в 90 км/ч для второстепенных дорог.

Также стало известно, что число летальных исходов на автомагистралях выросло с 208 в 2017 до 303 в 2018 году, при этом 20% погибших – пешеходы.

При этом отмечается, что транспортный поток вырос на 2% по сравнению с предыдущим годом.

Что касается тяжёлых травм, их число в минувшем году сократилось на 7,6% до 370 случаев.