Трое испанских альпинистов погибли в Андах

Трое альпинистов из Испании и их проводник-перуанец погибли при восхождении на гору Матео (5150 м) в перуанских Андах 6 января.

Как сообщает Europa Press со ссылкой на источники в каталонской администрации, все трое погибших граждан Испании: Адриан Сан Хуан Пель, Сержи Портерос Перельо и Жерер Борруль Регаль проживали в Каталонии. Вместе с ними к вершине шёл ещё один житель Испании, 26-летний Паоло Бельмонте Кальдерон, которого спасатели нашли живым во второй половине дня. Когда спасательные службы обнаружили 39-летнего перуанца Рубена Дарио Альва Диего, он ещё был жив, но позже скончался.

Тела погибших были подняты со склона горы. Как рассказал единственный выживший, утром в воскресенье на них обрушилась лавина.

В Ассоциации горных гидов Перу отмечают, что их погибший коллега был опытным проводником, но говорят о неустойчивом состоянии ледников из-за климатических изменений.

Председатель испанского правительства Педро Санчес выразил соболезнования семьям и друзьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления выжившему альпинисту.

Власти Перу в скором времени начнут процедуру репатриации.