Из четырёх домов в жилом комплексе в Жироне украли деньги и ценности на 265 тысяч евро

Грабителям удалось обойти системы безопасности и видеонаблюдения в элитном жилом комплексе Caldes de Malavella (Жирона). Они проникли в четыре дома и вынесли оттуда наличные и ценные вещи на 265 тысяч евро.

Как сообщают в каталонской полиции, ограбления произошли в один и тот же день вечером в промежутке с 21:00 до 23:00. На территории комплекса работает пропускная система и установлены видеокамеры, и, кроме того, два автомобиля охраны патрулируют улицы.

Все четыре дома, ставшие мишенью преступников, расположены на улице Сельва, три сдавались в аренду. В одном из них во время ограбления жильцы находились у бассейна. Они оставили окна открытыми, что облегчило злоумышленникам задачу. В двух других случаях ворам пришлось взламывать окна, ещё в одном – раздвижную дверь. При этом в домах были системы сигнализации, которые оказались выключены.

Из трёх домов преступники вынесли сейфы, установленные внутри шкафов. В одном из них было 10 тысяч евро наличными, а также ювелирные изделия и другие ценные вещи общей стоимостью около 200 тысяч евро.

Местная полиция ведёт расследование.