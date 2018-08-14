В Испании более 300 человек пострадали при обрушении платформы на набережной

316 человек получили травмы разной степени тяжести в результате обрушения деревянной платформы в порту Виго во время концерта, проходившего в рамках фестиваля O Marisquiño. 5 человек были госпитализированы в тяжёлом состоянии, но медики заверяют, что их жизни ничто не угрожает.

Многие зрители получили черепно-мозговые травмы и переломы. Их доставили в больницы Álvaro Cunqueiro и Povisa.

Инцидент произошёл 12 августа около полуночи, во время выступления рэпера Rels. Когда провалился деревянный настил и произошло обрушение конструкции, десятки человек упали с высоты, некоторые из них оказались в воде. Началась паника, присутствовавшие бросились бежать, теряя на ходу вещи.

На место незамедлительно прибыли бригады скорой помощи, полиции и местных организаций, чтобы оказать помощь пострадавшим.

За неделю до этого советница администрации Виго Элена Муньос опубликовала на своей странице в Twitter сообщение с предупреждением об ужасном состоянии платформы, представляющем опасность для участников и зрителей фестиваля.

Мэр Виго Абель Кабальеро пообещал провести расследование и установить причины происшествия. По его словам, организаторы O Marisquiño договорились о проведении мероприятия с администрацией порта. При этом он отметил, что во время проверки технические документы, предоставленные портом городским властям, были в порядке.

Следствие установит, заключалась ли причина в техническом состоянии платформы, конструктивных особенностях, чрезмерной нагрузке из-за количества людей на концерте или в совокупности факторов.