Испанские реставраторы нашли в деревянной фигуре Христа послание из прошлого

Автор старинного письма кратко поведал о том, как протекала жизнь в городке Сотильо-де-ла-Рибера (Бургос) в 1777 году. Он рассказал, как его жители проводили досуг, чем болели и что употребляли в пищу…

Реставраторы, занимающиеся восстановлением деревянной фигуры Иисуса Христоса XVIII века из церкви городка Сотильо-де-ла-Рибера в Бургосе, обнаружили внутри скульптуры скрытое послание. Как сообщают информационные агентства Испании, в этой своеобразной капсуле времени хранились документы со сведениями, касающимися экономики, религии, политики и культуры того времени.

Бумаги подписаны священником кафедрального собора города Бурго-де-Осма Хоакином Мингесом и датируются 1777 годом. Документ написан каллиграфическим почерком и состоит из двух листов. Реставраторы обнаружили его, сняв кусок полотна, который прикрывал ягодицы скульптуры.

По словам историка Эфрена Арройо, эта находка уникальна и удивительна. "Подобные фигуры часто бывают полыми, но рукописные документы в них находят редко", - подчеркнул эксперт. По его мнению, сама идея создания этих бумаг и выбора места для их хранения наводит на мысли о некой шутке или игре, задуманной автором послания и скульптором. Кроме того, они с большой долей вероятности предполагали, что сообщение будет найдено спустя много лет.

В письме священник Хоакин Мингес поясняет, что фигура Христа была создана из дерева мастером по имени Мануэль Баль, "просветителем и жителем Кампильо". Кроме того, он описывает культуры, которые выращивались в Бурго-де-Осма, а именно пшеницу, рожь, ячмень и овес, а также отдельно упоминает вина "из земель Аранды". Самыми распространенными заболеваниями он называет трех- и четырехдневые лихорадки, а также боль в боку и тиф. Говоря о популярных среди населения видах досуга, Мингес упоминает карты, мяч и "прочие ребяческие игры". В другом разделе он приводит более общие сведения: "Двор находится в Мадриде. Есть почта и газета для новостей. Есть инквизиция, поэтому ошибок против Церкви Божьей не наблюдается. На выступления приглашают великих торерос из Саламанки".

По мнению Арройо, вся включенная в документ информация свидетельствует о намерениях рассказать будущим поколениям, как выглядел окружавший ее авторов мир в 1777 году.