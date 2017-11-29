По всей Испании проходит масштабная забастовка таксистов

Более 70 тысяч таксистов присоединились к однодневной забастовке в среду, 29 ноября, в знак протеста против решения Верховного суда о выдаче 80 лицензий на предоставление услуги «автомобиль с водителем» таким компаниями как Uber и Cabify, а также против введения нового декрета, регламентирующего такую деятельность.

Всеобщая забастовка таксистов началась в 06:00. Как сообщает 20 minutos, таксисты заблокировали некоторые участки дорог, в том числе, A6 на въезде в Мадрид, что привело к заторам. Забастовка застала врасплох сотни пассажиров аэропортов Мадрид-Барахас и Барселона-Эль-Прат. В утренние часы работали только «социальные» такси, которые бесплатно доставляли людей в больницы и обслуживали «экстренные» случаи. Сервисы Uber и Cabify ограничили работу в период забастовки во избежание проблем.

В 11:00 у станции Atocha в Мадриде стартовала акция протеста, в которой приняли участие водители такси со всей Испании. К 12:30 манифестанты достигли здания Конгресса. Когда они предприняли попытку выйти на улицу Carrera de San Jerónimo, движение заблокировала полиция, что привело к небольшим столкновениям с сотрудниками отрядов особого назначения.