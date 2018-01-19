В заповеднике Ла-Педриса спасли козу, застрявшую в скале

Члены экологической организации Mossy Earth спасли горную козу, которая застряла между двумя валунами в заповеднике Ла-Педриса на северо-западе Мадридского сообщества.

Коза провалилась в расщелину, но не упала. Зацепившись рогами за камни, она повисла в воздухе. Предположительно, животное провело в таком положении несколько часов.

Как сообщается на странице организации в Facebook, козу вытащили целой и невредимой с помощью импровизированных хомутов, которые спасатели сделали из своих курток. Животное за несколько минут оправилось от шока и отправилось восвояси.