В Малаге задержали двоих мужчин, грабивших туристов

Испанская полиция задержала двоих румын, которые подозреваются в неоднократных кражах в Малаге в августе и сентябре этого года.

Полиция полагает, что на счету грабителей по меньшей мере семь преступлений против собственности: шесть краж и одно незаконное присвоение имущества.

На мужчин 37 и 39 лет полиция вышла в результате расследования нескольких дел о кражах в отелях и магазинах Малаги, жертвами которых стали туристы. Собранные улики позволили установить, в каком районе преступники работали, какова была схема действий и кто становился их целью.

Полиция сообщает, что подозреваемые использовали арендованные автомобили, чтобы не привлекать внимание правоохранителей, а во время краж смешивались с толпами туристов, чтобы незаметно похитить их вещи.

Задержаны преступники были в центре города при очередной попытке совершить кражу.