Геологи планируют откачать углекислый газ из андалусского "озера-убийцы"

Испанский национальный институт геологии и горного дела (IGME) начал работу по нейтрализации залежей углекислого газа в искусственном водоеме неподалеку от андалусской Уэльвы. Водохранилище, известное как "озеро-убийца", находится на территории муниципалитета Пуэбла-де-Гусман. На первый взгляд оно кажется спокойным и живописным, однако его глубины таят в себе угрозу катастрофы в виде 80 000 кубометров углекислого газа. Его появление обусловлено последствиями разработки горных пород, которые велись в окрестностях много лет назад.

Согласно проведенным в 2016 году исследованиям геологов, в каждом литре вод озера растворено до 2,5 литров газа. "Его количество заставляет считать водоем опасным", - отметил биохимик IGGE Хавьер Санчес Эспанья.

В скором времени геологи начнут установку системы для извлечения газа со дна озера. Общая сумма проекта, который, по предварительным оценкам, будет завершен за пять месяцев, превышает 21 миллион евро. "Принцип ее работы напоминает огромную соломинку", - поделился Санчес Эспанья.

По словам экспертов, в обычных условиях углекислый газ в озере не представлят опасности, однако в случае землетрясения он может попасть в атмосферу, что приведет к крайне серьезным последствиям. Специалисты опасаются так называемой лимнологической катастрофы, в ходе которой углекислый газ вдруг поднимается из глубины вод и формирует облако. В 1986 году в результате вулканической активности подобное бедствие произошло на озере Ниос в Камеруне, которое унесло жизни более чем 1 700 человек.