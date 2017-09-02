Пропавшую в провинции Аликанте британскую девочку нашли спящей в ресторане

Пропавшая в местечке Эль-Альбир (провинция Аликанте) восьмилетняя британская девочка была обнаружена спящей в ресторане, где накануне вечером она ужинала вместе с матерью и братом. Как сообщают информационные агентства Испании, нашли ее офицеры Гражданской гвардии. По всей видимости, малышка спряталась в заведении и заснула.

Около 2:00, примерно через час после ее исчезновения, мать девочки подала заявление о ее пропаже. В этот же момент поисками ребенка занялись полицейские и представители службы гражданской безопасности. В районе 8:00 агенты обнаружили маленькую британку в ресторане рядом с заведением, в котором она накануне была со своей семьей. Проснувшись, она включила телевизор в ресторане, что и привлекло внимание полицейских: ресторан в это время был еще закрыт. Зайдя внутрь, они обнаружили пропавшую девочку целой и невредимой.