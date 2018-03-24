Два человека погибли при сходе лавины в Пиренеях

Утром в четверг в долине Валь-д'Аран (Льейда) лавина накрыла группу лыжников, два из которых погибли. Ещё один человек получил тяжёлые ранения.

По данным пожарной службы Каталонии, инцидент произошёл около 10:00 22 марта. Лавина образовалась неподалёку от туннеля Вьельи. Трое лыжников занимались разведкой местности в окрестностях Валь-де-Конанглес.

На место происшествия выехали несколько спасательных подразделений, которые обнаружили под снегом два тела и одного раненого. Выжившего эвакуировали вертолётом службы экстренной медпомощи и доставили в больницу Вьельи с многочисленными травмами.

Это не единственный несчастный случай в Пиренеях за последний месяц, что связано с интенсивными снегопадами. Общее число погибших в результате схода лавин достигло шести человек.