В Торревьехе раскрыли сеть «бюджетных» борделей

89 человек были задержаны в Торревьехе (Аликанте) в результате операции Гражданской гвардии по борьбе с проституцией, направленной против нигерийской мафии.

В ходе операции были освобождены 39 жертв. Женщин принуждали к уличной проституции, кроме того было организовано несколько борделей, где девушки были вынуждены предоставлять сексуальные услуги в условиях антисанитарии. За услуги они брали всего 5-10 евро, а клиентами были преимущественно выходцы из Нигерии и Сенегала, которые были заняты на сельскохозяйственных работах. Некоторые из освобождённых женщин были беременны, и им предстоял принудительный аборт.

Как стало известно, будущих секс-рабынь вербовали ещё в детском возрасте в нигерийских деревнях. Для устрашения жертв и их родственников над ними проводили ритуалы вуду. Девушек заставляли преодолевать тысячи километров, через Ливию и Италию их переправляли в Испанию. В некоторых случаях нигериек забирали из центров временного содержания иммигрантов по поддельным документам.

Лидер группировки находился в Туделе (Наварра). Структура организации, действовавшей по всей Испании, предполагала наличие руководителей в регионах. Они возглавляли ячейки преступной группировки в Бискайе, Наварре, Кантрабрии, Мадриде, Гуадалахаре, Толедо, Аликанте, Малаге, Мурсии, Севилье, Альмерии и Барселоне.

43 члена преступной группировки были заключены под стражу. Одним из задержанных оказался известный в Нигерии ди-джеей. Он отвечал за перевозку проституток, а также руководил одной из региональных ячеек.