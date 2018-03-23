Испанка инсценировала свое похищение, чтобы оправдать двухдневное отсутствие

23-летняя девушка была задержана в Кальпе (Аликанте) за ложное заявление в полицию. Она выдумала, что её похитили трое неизвестных, пытаясь скрыть от мужа, что проводила время с друзьями.

Как сообщают в правоохранительных органах, девушка добровольно уехала с друзьями на два дня. После того, как обеспокоенный муж заявил о том, что девушка пропала, Гражданская гвардия немедленно приступила к её поискам, и усилия десятка агентов были направлены на расследование обстоятельств происшествия. По словам мужчины, его жена вышла из дома на работу в Вильяхойоса (Аликанте) и не вернулась домой.

На следующее утро девушка сама пришла в полицию с заявлением. Она утверждала, что после работы она стояла на автобусной остановке, когда к ней подъехал белый внедорожник. В нём, со слов девушки, находилось трое мужчин, которые заставили её сесть в автомобиль. После этого они якобы привезли её в дом на пустыре и заставили выпить стакан с водой, в которой содержалось некое усыпляющее вещество. По заверениям «жертвы», она уснула и не помнила ничего из происходившего на протяжении следующих суток, до тех пор пока мужчины вновь не посадили её в машину и оставили на трассе в Вильяхойоса.

За попытку обмануть правоохранительные органы девушке грозит от шести месяцев до двух лет тюрьмы.