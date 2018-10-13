Число погибших на Майорке выросло до 12

Число погибших в результате наводнения на острове Майорка выросло до 12 человек, после того как в четверг были найдены тела ещё одной женщины и одного мужчины.
Предполагается, что погибшие – двое немцев, которые числились в списке пропавших без вести.
Тела были обнаружены неподалёку от города Арта, где днём ранее нашли автомобиль, на котором ехала немецкая пара. 63-летняя Петра Кирхер и 61-летний Майк Кирхер постоянно проживали на Майорке. Их поиски велись с вечера вторника.Темы: Происшествия Пальма де Майорка