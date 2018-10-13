На Коста-дель-Соль произошли взрывы, связанные с разборками наркокартелей

В Марбелье и Бенаависе (Малага) 10 октября прогремело два взрыва. Полиция полагает, что речь идёт о сведении счётов между криминальными группировками, связанными с наркоторговлей.

Первый взрыв произошёл ночью в 01:00 рядом с жилым комплексом Mirador de la Alqueria в Бенаависе. Почти в то же время было приведено в действие взрывчатое устройство в промышленном комплексе San Pedro (Марбелья).

Во время взрывов никто не пострадал, в связи с чем полиция полагает, что это мог быть «реванш» со стороны одной из группировок. Целью в обоих случаях мог быть мужчина, который «сдал» организаторов покушения на наркобарона по прозвищу Марадона.

В полиции сообщили, что ведётся расследование обстоятельств происшествия.

В последнее время на Коста-дель-Соль участились разборки между преступными организациями.