Недовольные дальнобойщики устраивают заторы на каталонских трассах

Водители грузовиков проводят в Каталонии «медленные марши» в знак протеста против решения об обязательном перенаправлении большегрузных автомобилей по трассам AP-7 и AP-2 . В результате на нескольких трассах образовались заторы. Так, на трассе A-7 в северном направлении пробка растянулась на 8 км.

В Таррагоне в акции, организованной Федерацией автотранспортных компаний, принимает участие 175-200 грузовиков. Водители замедлили ход около 17:00 11 октября в трёх точках Таррагоны, а также в Жироне, Льейде и Барселоне.

Движение было сильно затруднено 5 на трассах N-340 и B-23 в провинции Барселона.

Водители протестуют против обязательных объездов по AP-7 вместо N-340 и по AP-2 вместо N-240. Власти объясняют такое ограничение высокой степенью аварийности. Взамен грузовые автомобили получают 50%-ю скидку на проезд по платным дорогам. Тем не менее, водители и компании-перевозчики недовольны и требуют, чтобы им компенсировали большую сумму, например, 75% как в Риохе, или вовсе сделали проезд бесплатным.

В ассоциации отмечают, что с введением объезда с начала октября, ежемесячные расходы компаний увеличиваются 300-600 евро. Помимо проезда по платным дорогам, грузовикам приходится делать круг в 20 км в одну сторону.

В выходные к маршам планирует присоединиться ещё больше автомобилей.