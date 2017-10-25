Более 80 человек задержаны в ходе полицейской операции против китайской мафии в Испании

Национальная полиция Испании проводит новую операцию по борьбе с коррупционной деятельностью, к которой причастны китайские группировки. Расследование Генерального комиссариата Следственного комитета ведётся в Мадриде, Барселоне и Севилье.

По информации газеты El Mundo, на данный момент задержано почти 80 человек, все они – выходцы из Азии. Операция направлена на борьбу с отмыванием капитала китайского происхождения. Правоохранители пытаются выяснить, по каким каналам в Испанию незаконным образом попадали товары из Азии.

Следствие полагает, что среди правонарушений, совершённых задержанными, могут фигурировать отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, контрабанда и подделка документов.

Одной из основных точек, к которым приковано внимание полиции в ходе этого расследования, является промышленная зона Cobo Calleja в Мадриде, где в настоящее время работают десятки сотрудников спецподразделений по борьбе с организованной преступностью.