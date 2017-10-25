В Мадриде за связь с исламскими террористами задержан испанец

Национальная полиция задержала в среду, 25 октября, в Мадриде 52-летнего мужчину, который подозревается в связи с террористической организацией ДАИШ, а также в вербовке, идеологической обработке и подготовке будущих террористов.

По информации издания 20 minutos, предполагаемый член «Исламского государства» – Лутфулла «Юсуф Галан» Гонсалес. Его настоящее имя – Луис Хосе Галан Гонсалес. Особенность этого задержания состоит в том, что он является уроженцем Мадрида и был единственным испанцем, осуждённым в связи с причастностью к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке, который был совершён террористической организацией Аль-Каида. В 2011 году Гонсалес оказался на свободе, после чего решил посвятить себя развитию стратегии ДАИШ с помощью виртуального пространства. В сети он вёл активную деятельность по распространению исламистских идей среди как можно большего числа людей в социальных сетях, на форумах и различных платформах.

Расследование остаётся открытым, оно ведётся под контролем Центрального следственного комитета и Национальной прокуратуры.

С момента введения 4 уровня террористической опасности в Испании в 2015 году на территории страны правоохранительными органами было задержано 207 террористов.