В Гранаде произошло землетрясение магнитудой 3,2 балла

24 октября в Гранаде зафиксировано землетрясение силой 3,2 балла по шкале Рихтера с очагом к западу от города Лоха.

Подземные толчки ощущались в городе и его окрестностях. В службу 112 поступило два звонка от местных жителей с сообщениями о землетрясении. Координирующим центром по чрезвычайным ситуациям была проведена проверка на близлежащих территориях, в результате которой каких-либо повреждений вследствие сейсмической активности выявлено не было.

В Национальном географическом институте подтвердили, что в 21:53 во вторник было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 балла с очагом на глубине 10 км.