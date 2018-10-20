Американский истребитель потерял два топливных бака в небе над Андалусией

Истребитель F-16 ВВС США, который базируется в Морон-де-ла-Фронтера (Севилья), потерял два бака с топливом, во время полёта в районе авиабазы. Топливо упало на оливковые плантации в соседнем муниципалитете Арааль.

Как подтвердили в посольстве США в Испании, внештатная ситуация возникла почти сразу после взлёта, и по соображениям безопасности пилоту пришлось сбросить вниз топливные баки. Позже самолёт совершил посадку, соблюдая все меры безопасности, и никто не пострадал. Американские и испанские военнослужащие занимаются поиском упавших фрагментов.

Агентство Efe сообщает, что баки упали на территории фермы Martinazo. На момент происшествия на плантации никого не было, поскольку урожай здесь собрали ещё неделю назад. Фрагменты упали всего в нескольких метрах от границы авиабазы, рядом со взлётно-посадочной полосой.