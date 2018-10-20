На юге Испании произошли землетрясения магнитудой до 4,2 балла

В Конил-де-ла-Фронтера (Кадис) в пятницу утром произошло землетрясение магнитудой 4 балла, а днём ранее толчки силой 4,2 балла были зафиксированы в Ходаре (Хаэн).

По данным Национального географического института Испании, очаг землетрясения в Конил-де-ла-Фронтера находился на глубине 57 км. Оно было зарегистрировано в 06:13 и никакого ущерба не принесло.

За землетрясением в 4,2 балла в Ходаре последовала серия из восьми более слабых толчков в других муниципалитетах Хаэна: Торреперохиле, Пеаль-де-Бесерро, Ла-Ируэле и Далиасе в Альмерии. Их магнитуда составляла от 1,9 до 2,2 балла.