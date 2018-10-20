В метро Барселоны обнаружен асбест

Компания проверяет все составы, принадлежащие к этой серии, а также поезда серий 2.000 и 3.000. Амиант (5-10%-ный хризотил) был обнаружен в битумном покрытии на вагонах.

В TMB подчёркивают, что это первый случай обнаружения опасного канцерогена в поезде метро. Также в компании отмечают, что с 2006 года, когда был принят декрет о повышенном риске работы с асбестом, ни разу не было зафиксировано высоких показателей содержания асбеста, которые бы представляли угрозу для здоровья. Также сообщается, что битумная краска применялась в местах, где контакт пассажиров с опасным веществом исключён. В служебной записке TMB поясняется, что звукоизоляционный состав был нанесён в нижней части рамы и во внутренних конструкциях трёх вагонов.

В компании заявили, что на трёх вагонах появится международная маркировка, указывающая на присутствие асбеста, а также будут предприняты меры, которые предотвратят износ покрытия.