Активистки Femen атаковали Альбера Риверу

На фоне полемики о суррогатном материнстве активистки движения Femen устроили акцию на съезде партии Ciudadanos в знак протеста против позиции её лидера Альбера Риверы.
Встреча членов партии, на которой политик должен был озвучить политический курс, проходила в одном из отелей Малаги. Когда политик вместе с главой андалусского подразделения партии Хуаном Мартином заходил в помещение, две активистки Femen, стоявшие у прохода, обнажили грудь с надписями «mi vientre no se alquila» («моя утроба не сдаётся в аренду») и начали выкрикивать аналогичные лозунги.
На протяжении нескольких секунд были слышны лишь их крики, после чего их заглушили участники съезда, которые начали скандировать «президент, президент».
Ривера выступает в поддержку законодательства, разрешающего суррогатное материнство на бескорыстной основе.Темы: Происшествия