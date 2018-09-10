В Торремолинос погиб пожарный, тренируя задержку дыхания в бассейне

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошёл у мужчины дома в Альаурине-де-ла-Торре, где он находился со своей семьёй. После обеда он поиграл с детьми 6 и 11 лет в надувном бассейне с небольшой глубиной. Затем отец семейства сообщил им, что будет тренировать задержку дыхания, чем он занимался регулярно. Когда дети заметили, что он не выходит из воды, они позвали мать, которая вытащила мужчину из бассейна. На помощь ей пришла соседка, которая работает в медицинском центре. Она пыталась вернуть спасателя к жизни, на протяжении 30-40 минут производя сердечно-лёгочную реанимацию. Её усилия не увенчались успехом, и к приезду скорой помощи и Гражданской гвардии мужчина был мёртв. Его тело увезли на вскрытие.